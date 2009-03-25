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Sağlık

Kızılcık C vitamini deposu

Kızılcıktaki C vitamini ve antioksidan kansere yakalanma riskini azaltıyor.

25 Mart 2009 02:00

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültelerinin işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmada, kızılcıktaki C vitamini ve antioksidanın kansere yakalanma riskini azalttığı kanıtlandı.

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Kadir Uğurtan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen "Kızılcık Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Korunması Projesi" ile Türkiye'deki yaklaşık 60 kızılcık türünün koruma altında bulundurulduğunu söyledi.

Enstitüde koruma altında bulundurulan kızılcık türlerinden 16'sı üzerinde, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Kafkas'la birlikte yürüttükleri araştırma kapsamında kızılcık meyvelerinin biyokimyasal içeriklerine bakıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Araştırma sonunda kızılcıkların antioksidan madde ve C vitamini içeriklerinin birçok meyve türüne göre çok daha yüksek değerlerde olduğu belirlendi. Çalışma ile bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yarısının 100 gram kızılcık tüketilerek karşılanabileceği de tespit edildi."

C vitamini ve antioksidan maddelerin insan sağlığı açısından önemine dikkati çeken Yılmaz, şu bilgiyi verdi:

"Bu maddelerin kızılcıklarda çok yüksek miktarlarda olduğunun tespit edilmesi sonucu, kızılcıkların kansere yakalanma riskini azalttığı ve kızılcığın kansere ve daha birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koydu."

(AA)

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