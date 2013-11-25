Bal: Erdoğan'ın 'kızlı erkekli öğrenci evi' konuşmasını ben sızdırmadım

Dershanelerin kapatılmasına karşı çıktığı için partiden ihracı istenen AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal, Kızılcahamam toplantısını basına sızdırdığı iddialarını yalanladı. "Başbakan Erdoğan’ın kızlı erkekli öğrenci evleriyle ilgili sözlerini ben sızdırmadım" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızlı erkekli öğrenci evleriyle ilgili sözleri medyada geniş yankı bulmuştu. Zaman gazetesinden İbrahim Aslanoğlu'na konuşan Bal, “O toplantıyı basına ben sızdırmadım. Rahatsızdım ve Başbakan’ın milletvekillerinin sorularına cevabını dinlemeden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Yani o konuşmanın yapıldığı sırada ben toplantıda bile değildim. Kameralarla da bu sabit. İddia eden ispat eder, hodri meydan. Benim sızdırdığımı ispat etsinler, yoksa yalancıdırlar, iftiracıdırlar.” dedi.

İdris Bal, ihracını meşrulaştırmak için kendisine iftira atıldığını söyledi. Aleyhinde ‘pis bir kara propaganda’ yapıldığını belirten vekil, “Benim partiden ihracımı hukuken, ahlaken ve demokratik açıdan meşru gösteremeyecekleri için çamur atıp, sızdırma konusunu uydurdular. Korkak bir adam değilim. Korkak olsaydım, ne çözüm süreci ne Gezi ile alakalı ne de dershane ile alakalı yorum yapmaz, herkes gibi ben de ne deniyorsa alkışlardım. Sızdırmış olsaydım da, ‘vatanımın milletimin hayrı için ben sızdırdım’ derdim.” ifadelerini kullandı. AK Parti veya Başbakan’a ‘darbeci’ dediği veya hakaret ettiği iddialarını da yalanladı. Şöyle konuştu: “Ben Başbakan’a asla darbeci demedim. Sadece, ‘Dershaneleri eskiden darbeciler kapatmaya çalıştı. Şimdi AK Parti’nin darbecilerle aynı çizgiye gelmesi, kendi topuğuna kurşun sıkmak olur’ diye tweet attım. Ben sadece uyardım, aynı hatayı yaparsanız siyasi bedeli olur dedim. Ben kimseye küfretmedim, zaten küfredenlere ceza vermiyorlar.”