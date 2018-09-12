Kızılcahamam'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi\'ndeki müstakil bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey\'in yönettiği operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 15 gram eroin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.A. (56), İ.A. (52) ve M.A. (16) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kızılcahamam ve Sincan’da bulunan cezaevlerine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızılcahamam polisi tarafından son 6 ay içinde düzenlenen 13 ayrı operasyonda, 29 kişi hakkında işlem yapıldığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin cezaevine gönderildiği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI