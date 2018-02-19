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Kızılcahamam'da öğrencilerinden Mehmetçik için dua

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde öğrenciler, bugün derse girmeden önce Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik için dua etti

19 Şubat 2018 17:28

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesinde öğrenciler, bugün derse girmeden önce Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçik için dua etti.
Kızılcahamam\'da öğrenciler, sabah derse girmeden önce, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerler için dua etti. Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki törende öğrencilere seslenen Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, şunları söyledi:
\"Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Tarihi canlı olarak yaşıyoruz ve tarih yazıyoruz. Şanlı tarihimizi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Tarihimizi, geçmişimizi iyi öğrenmezsek geleceğe güvenle bakamayız. Tarihe altın harflerle kazınmış bir ulusun torunlarıyız. Vatanımız, ay yıldızlı al bayrağımız, dinimiz bizim kutsal değerlerimizdir. Bu değerlerimizi korumak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bize görev düştüğünde tüm eğitim çalışanları olarak her zaman hazırız.\"

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