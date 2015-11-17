Kızılcahamam, Hollywood'a özendi

Kızılcahamam Belediyesi, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan 'Hollywood' yazısından esinlenerek, Kargasekmez mevkiine Kızılcahamam' yazısı koydu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Kargasekmez mevkii verici direklerinin bulunduğu noktaya dev harflerle ‘Kızılcahamam’ yazıldı.



İlçedeki en yüksek dağa yazılan yazı; ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Lee Dağı'ndaki 'Hollywood' yazısına da rakip oldu.

Beğeniyle karşılanan ve fotoğraf çektirmek isteyenler için bir fon oluşturan Kızılcahamam yazısı için Belediye Başkanı Muhittin Güney, sosyal paylaşım sitelerinden herkesi burada fotoğraf çektirmeye davet etti.