Kızılcabölükspor'un büyük başarısı

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Ankara\'da oynanan Play-Off finalinde Tarsus İdman Yurdu\'na 1-0 mağlup olarak TFF 2\'nci Lig\'e yükselme fırsatını elinden kaçıran Kızılcabölükspor, kupayı kaybetmesine rağmen sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle alkışı hak etti.

Son 3 sezonda 2\'nci kez Play-Off\'ta final oynayan sarı-kırmızılı takım, bir kez daha 2\'nci Lig\'in kapısından dönme şanssızlığı yaşadı. 2016\'da Çanakkale\'de oynanan finalde 2\'nci Lig biletini 2-1 yenildiği Zonguldak Kömürspor\'a kaptıran Mekik, bu kez Başkent\'ten Denizli\'ye boynu bükük döndü. Tavas İlçesi\'ne bağlı bir mahalle takımı olan Kızılcabölükspor, düşük bir bütçeyle başarı yakalayarak futbolseverlerin takdirini kazandı.

