Kızılcabölükspor'dan seri sonu

DENİZLİ, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bu sezon daha önce evinde oynadığı 3 maçı da farklı kazanan Kızılcabölükspor, Karşıyaka sınavında galibiyeti son onlarda kaçırdı.

Rakibiyle 90+4\'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, grupta 13 puanla 5\'inci sıraya gerilemesine rağmen Play-Off hattından çıkmadı. Kızılcabölük\'te 2\'nci gol pozisyonunda sakatlanan kaleci Göksal oyundan çıkmak zorunda kalınca takım 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için eldivenleri sol bek Serkan devraldı. Serkan, son anlarda 2 başarılı kurtarışla rakibe galibiyet izni vermedi.

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