Kızılcabölükspor'dan kaleye takviye

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta zirve yarışı veren Kızılcabölükspor, ara transfer döneminde 2. Lig ekibi Fethiyespor\'dan kaleci Cihan Şentürk\'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki file bekçisi sezonun ilk yarısında 6 maçta görev aldı. Çaykur Rizespor\'da profesyonel olan Cihan, Akhisarspor, Karagümrük, Ümraniyespor, Maltepespor ve Niğde Belediyespor\'da da oynadı. Kızılcabölükspor\'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli eldiven, \"Takımıma katkı sağlayıp büyük başarılar yakalayacağız. En kısa sürede buraya adapte olacağım\" diye konuştu.