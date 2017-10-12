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Spor

Kızılcabölükspor'dan Büyükşehir Belediye Başkanına ziyaret

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 3

12 Ekim 2017 15:47

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta zirve takipçisi Kızılcabölükspor\'da Başkan Osman Duran, yöneticiler, Teknik Direktör Hasan Şermet ve futbolcular, pazar günü iç sahada lider Utaş Uşakspor\'la oynanacak kritik maç öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'a desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Zor şartlarda mücadele etmelerine rağmen başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Kulüp Başkanı Duran, \"Bizim en büyük destekçimiz sizsiniz. Verdiğiniz destekler için kulübüm adına size teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Başkan Osman Zolan ise Kızılcabölükspor\'un kendi yağı ile kavrulan bir kulüp olduğunu belirterek, \"Sizleri bu imkanlar içerisinde gösterdiğiniz başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Kızılcabölükspor, sportif anlamda oldukça başarılı. Bu başarısını bir üst lige taşımasını şehir olarak istiyoruz. Bu işte istikrar çok önemli ve Kızılcabölükspor bu istikrarı yakaladı. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Sezon başında da konuştuk, sizi desteklemeye devam edeceğiz\" dedi. Zolan\'a üzerinde adının yazılı olduğu 20 numaralı forma ve atkı hediye edildi.

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