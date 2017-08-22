Kızılcabölükspor'da Ramazan imzaladı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup ekibi Kızılcabölükspor\'da bir süredir takımla antrenmanlara çıkan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Bayendur, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ramazan, daha önce Salihli Belediyespor, Ankaragücü, Kocaçeşme ve Çorum Belediyespor formalarını giydi.

Kızılcabölükspor\'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, \"Yaklaşık 1.5 aydır takımdayım. Burada çok mutluyum. Kulübüme katkı sağlamak istiyorum\" dedi.

Öte yandan Teknik Direktör Hasan Şermet, cumartesi evlerinde Cizrespor\'la oynayacakları sezonun ilk maçını kazanarak sezona 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

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