T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızılcabölükspor'da kupada tur sevinci

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 yenip rakibini eleyen Kızılcabölükspor bayram tatiline mutlu girdi

31 Ağustos 2017 16:05

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci Tur maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor\'u 2-0 yenip rakibini eleyen Kızılcabölükspor bayram tatiline mutlu girdi.
Üçüncü Lig 3\'üncü Grup\'ta da sezona Cizrespor galibiyetiyle başlayan Denizli temsilcisinde futbolculara 4 gün izin verilirken, Teknik Direktör Hasan Şermet iki kulvarda da iddialı olduklarını söyledi. Şermet, \"İyi futbol oynuyoruz. Kupada tur atladığımız için çok mutluyuz, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdi biraz dinleneceğiz ardından lig maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız\" diye konuştu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHA ZİRAAT Türkiye KupasıTurTavşanlı LinyitsporKızılcabölüksporLigGrupCizresporDenizliTeknik Direktör HasanKupada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24