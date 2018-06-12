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Spor

Kızılcabölükspor'da Kaan gitti

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3

12 Haziran 2018 15:16

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor\'da defans oyuncusu Kaan Dorak\'la yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcuyla şartlarda anlaşamayınca vedalaştı. Geçen sezon Beylerbeyispor\'dan transfer edilen Kaan, toplam 37 resmi maçta forma giyip rakip fileleri 6 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kızılcabölükspor\'a bugüne kadar verdiği hizmetler için Kaan Dorak’a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz\" denildi.

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