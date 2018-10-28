Kızılcabölükspor zirveye kuruldu

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 7 maçtır yenilmeyen Kızılcabölükspor, evinde Alibeyköyspor\'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu eline geçirdi.

Evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle elde eden sarı kırmızılı ekip 19 puana ulaşarak zirvede Kırşehir Belediyespor\'u averaj farkıyla geride bıraktı.

Son 3 sezonda 2 kez 2\'nci Lig\'i Play-Off\'ta ıskalayan Denizli temsilcisi, bu kez şampiyonluğa uzanıp işini şansa bırakmak istemiyor. Kızılcabölük, haftaya Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.