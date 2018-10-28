T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızılcabölükspor zirveye kuruldu

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçtır yenilmeyen Kızılcabölükspor, evinde Alibeyköyspor'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu eline geçirdi

28 Ekim 2018 16:10

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 7 maçtır yenilmeyen Kızılcabölükspor, evinde Alibeyköyspor\'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu eline geçirdi.
Evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle elde eden sarı kırmızılı ekip 19 puana ulaşarak zirvede Kırşehir Belediyespor\'u averaj farkıyla geride bıraktı.
Son 3 sezonda 2 kez 2\'nci Lig\'i Play-Off\'ta ıskalayan Denizli temsilcisi, bu kez şampiyonluğa uzanıp işini şansa bırakmak istemiyor. Kızılcabölük, haftaya Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA TFFLigGrupKızılcabölüksporAlibeyköysporEvindeKırşehir BelediyesporSonLig PlayOffDenizliKızılcabölükEsenler Erokspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24