Kızılcabölükspor liderlik fırsatını kaçırdı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta zirve yarışındaki Kızılcabölükspor, deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını kaçırdı.

Denizli temsilcisi, 23 puanlı lider Çorum Belediyespor ve takipçisi Utaş Uşakspor\'un 1 puan gerisinde 22 puanla 3\'üncü sırayı aldı. Aydın\'da ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar altın değerinde 2 puan kaybetti. İlk devrede iyi oynamadan öne geçtiklerini, ikinci yarıda ise toparlandıklarını dile getiren teknik direktör Hasan Şermet, \"Oyunun hakimi bizdik ancak Aydınspor 1923 bireysel hatamızdan golü buldu. Özellikle son yarım saatte rakibi ceza sahasına hapsettik. Girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik. Kazanmamız gereken bir maçtı\" diye konuştu.