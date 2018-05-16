Kızılcabölükspor, kupayı müzesine götürmek istiyor

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Play-Off yarı finalde evinde 0-0 berabere kaldığı Sultanlı Belediyespor\'u İstanbul\'da oynanan rövanşta 2-0 mağlup ederek finale yükselen ve Tarsus İdman Yurdu\'yla eşleşen Kızılcabölükspor, bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. 2015-16\'da yarı finalde Düzyurtspor\'u eleyip tarihinde ilk kez finale yükselen sarı-kırmızılılar, 2\'nci Lig biletini 2-1 yenildiği Zonguldak Kömürspor\'a kaptırmıştı. Denizli temsilcisi bu defa hedefe ulaşmak için kenetlendi.

Tarsus İdman Yurdu\'yla tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre final maçı oynayacak Kızılcabölük\'de Teknik Direktör Hasan Şermet, \"Futbolcularımız, teknik kadro, yönetim ve taraftar bu işe inandı. Önümüzde sadece bir 90 dakika kaldı. Finali kazanarak emeklerimizin karşılığını alacağız. Hak ettiğimiz 2\'nci Lig\'e çıkacağımıza yürekten inanıyoruz\" dedi.

Sarı-kırmızılılar normal sezonda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibine evinde 3-2 yenilmişti.

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