Kızılcabölükspor kupada da iddialı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor\'u 1-0 yenerek 11 puanla 3\'ncü sıraya yerleşen ve namağlup unvanını koruyan Kızılcabölükspor, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2\'nci turda Tavşanlı Linyitspor\'u eledikten sonra, 3\'ncü turda 1\'nci Lig ekibi Ümraneyispor\'u saf dışı bırakan Denizli temsilcisi, 4\'ncü turda eşleştiği Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor karşısında 24-26 Ekim\'de yeni bir sürprize daha imza atmayı planlıyor.

Geçen sezon kupada gruplara kalarak adını Türkiye\'ye duyuran Kızılcabölükspor\'un Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"İyi bir takımla eşleştik. Güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bizim için rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyacağız. Bizim için tek handikap maçımızın deplasmanda oynanacak olması. Oyuncularım bu karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp kazanmak için sonuna kadar mücadele edecek\" dedi.