Kızılcabölükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Kerem İlitangil

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cantuğ (xxx) - Hüseyin (xx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xxx), Samet (xx) (Dk. 77 Ali Helvacı x), Muhammet (xxx), Emre (xx) (Dk. 48 Sedat xx), Yenal (x), Gökhan (xxx) (Dk. 87 Emirhan), Taygun (xxx), İlyas (x)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi (x) - Erdinç (xx), Fatih (x), Serhat (x) (Dk. 65 Cihad xx), Emre (x) (Dk. 69 Mert x), Turgay (xx), Ogün (xx), Uğur (x), Murat (xx) (Dk. 81 Fırat x), Taha (xx), Sinan (x),

GOLLER: Dk. 10 Oğuzhan, Dk. 17 Mustafa (Kızılcabölükspor), Dk. 26 (Pen.) Turgay (Kırşehir Bld)

SARI KARTLAR: Gökhan (Kızılcabölükspor), Turgay, Ogün (Kırşehir Bld)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta Erokspor\'a deplasmanda yenilip koltuğunu Kırşehir Belediyespor\'a kaptıran Kızılcabölükspor, rakibini evinde mağlup ederek liderliği geri aldı: 2-1. Henüz ilk yarıda atılan gollerle 3 puana ulaşan sarı kırmızılı ekibin gollerini 10\'uncu dakikada Oğuzhan ve 17\'nci dakikada Mustafa attı. Kırşehir\'in tek golü ise 26\'ncı dakikada Turgay\'dan geldi. Grupta puanını 23\'e çıkartıp 22 puanda kalan Kırşehir\'i sollayan Kızılcabölük, haftayı lider tamamladı.

7\'nci dakikada sağ kanattan bindiren Oğuzhan\'ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gökhan\'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

10\'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan Gökhan\'ın pasında ceza sahası içinde Oğuzhan\'ın muhteşem vole vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Sağ çaprazdan Emre ortaladı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mustafa rakibini geçerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 2-0.

26\'ncı dakikada konuk ekibin golü geldi. İlyas, ceza sahası içinde rakibi Uğur\'a faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Turgay, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

71\'inci dakikada konuk ekip bu kez penaltıdan yararlanamadı. Mert\'in ortasında topun ceza sahası içinde Yenal\'ın eline çarpması gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Turgay\'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

Maç Kırzılcabölükspor\'un 2-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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