Kızılcabölükspor içerde başka

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor, evinde ise 3\'te 3 yaparak zirveye ortak oldu.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Denizli temsilcisi, iç sahada Çatalcaspor\'u 3-1, Adıyaman 1954\'ü 5-0 ve son olarak Elaziz Belediyespor\'u ise 4-0 yendi. Evinde 3 karşılaşmada 12 gol atarak kalesinde yalnız 1 gol gören Kızılcabölük, grupta 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin lider Yeni Orduspor\'la arasında yalnız 1 puan fark var.

