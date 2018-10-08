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Kızılcabölükspor içerde başka

DENİZLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor, evinde ise 3'te 3 yaparak zirveye ortak oldu

08 Ekim 2018 14:35

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor, evinde ise 3\'te 3 yaparak zirveye ortak oldu. 
Deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Denizli temsilcisi, iç sahada Çatalcaspor\'u 3-1, Adıyaman 1954\'ü 5-0 ve son olarak Elaziz Belediyespor\'u ise 4-0 yendi. Evinde 3 karşılaşmada 12 gol atarak kalesinde yalnız 1 gol gören Kızılcabölük, grupta 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin lider Yeni Orduspor\'la arasında yalnız 1 puan fark var.
 

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