Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-3

DENİZLİ, (DHA)

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır (xx), Yasin Kılıç (xx), Emrah Uluçay (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cantuğ (x) - Berkay (x) (Dk. 69 Emirhan x), Emre (x) (Dk. 46 Sedat x), Yenal (xx), İlyas (x), Hüseyin (xx), Samet (x), Ersin (x), Gökhan (x) (Dk. 28 Ali Helvacı x), Taygun (x), Oğuzhan (xx)

DÜZCESPOR: Gökhan (xxx) - Mehmet Ersavaş (xx), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Sabutay (xxx), Kadir (xx) (Dk. 63 Kemal xx), Enver (xx), Alperen (xxx), Tunahan (xx) (Dk. 75 Muhammed xx), Salih (xxx), Talha (xxxx), Aybars (xx) (Dk. 85 Sıddık)

GOLLER: Dk. 25, Dk. 27 ve Dk. 84 Talha (Düzcespor), Dk. 90 Oğuzhan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Taygun, Ali Helvacı, Cantuğ (Kızılcabölükspor), Mehmet Ersavaş, Kadir, Enver, Gökhan (Düzcespor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Mehmet Ersavaş (Düzcespor), Dk. 90 Sedat (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta zirve mücadelesi veren Kızılcabölükspor, orta sıralarda yer alan Düzcespor\'a evinde 3-1 mağlup oldu, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Mücadelede perdeyi 25\'inci dakikada Talha açtı. Maçın yıldızı olan Talha 27\'nci dakikada bir kez daha Kızılcabölükspor filelerini sarsarken, 84\'üncü dakikada hat-trick yapmayı başardı. Maçın 90\'ıncı dakikasında Oğuzhan\'ın kaydettiği gol ev sahibi ekibe yetmedi. Karşılaşmada 79\'uncu dakikada Düzcespor\'dan Mehmet Ersavaş, 90\'ıncı dakikasında ise Kızılcabölükspor\'dan Sedat kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla Denizli ekibi 23 puanda kaldı ve liderlik şansını kaçırdı. Düzcespor ise 21 puana yükselerek ilk 5 için ümitlerini artırdı.