Kızılcabölükspor - Pazarspor: 2-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Uğur Akalp (xx), Kadir Beyaz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xxx) - Ramazan (xx), İlyas (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 75 Cihat x), Samet (xxx), Ersin (xx), Sedat (xx), Serkan (xxx), Ali (xx) (Dk. 84 Abdullah), Taygun (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 89 Emirhan)

PAZARSPOR: Reşat (x) - Tamer (xx), Tugay (x), Aykut (xx), Soner (x) (Dk. 74 Reha x), Mert (xx), Sinan (x) (Dk. 22 Mehmet xx), Oktay (xx), Can (xx), Maksut (x), Kazım (x) (Dk. 68 Kadir Yılmaz x)

GOLLER: Dk. 49 Oğuzhan, Dk. 79 (P) Taygun (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: İlyas, Abdullah (Kızılcabölükspor) - Maksut, Mert (Pazarspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 4 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Kızılcabölükspor, devrenin son haftasında konuk ettiği Pazarspor\'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi: 2-0. Maçın 49\'uncu dakikasında Oğuzhan\'la perdeyi açan Kızılcabölükspor, 79\'uncu dakikada Taygun\'un penaltısıyla rahatladı. Bu galibiyetle 27 puana yükselen Denizli ekibi devreyi 3\'üncü sırada tamamladı. Pazarspor ise 15 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.

19\'uncu dakikada ceza sahası dışından Maksut\'un sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içinde kaldı. Yaşanan karambolde topu kontrol eden Soner\'in yakın mesafeden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

34\'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Soner\'in kafa vuruşunu kaleci Ulaş köşeden güçlükle tokatladı.

45\'inci dakikada sol kanattan bindiren Ali, Samet\'le verkaça girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ali\'nin yakın mesafeden plasesinde kaleci Reşat topu kornere çeldi.

49\'uncu dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Samet\'in ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Oğuzhan\'ın nefis röveşata vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

79\'uncu dakikada fark 2\'ye çıktı. Ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede Mert, Oğuzhan\'ın formasından çekti ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taygun fileleri sarstı: 2-0.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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