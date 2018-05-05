Kızılcabölükspor - Elaziz Belediyespor: 1-1

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta play-off oynamayı daha önce garantileyen Kızılcabölükspor, normal sezonun son maçında kendisi gibi son 5\'e adını yazdıran Elaziz Belediyespor\'la yenişemedi: 1-1. Denizli Atatürk Stadı\'nda oynanan karşılaşmada Kızılcabölük\'ten Ali Helvacı\'nın 35\'inci dakikadaki golüne konuk ekip 85\'inci dakikada Volkan\'la karşılık verdi. Bu skorla Kızılcabölükspor, grubu 56 puanla dördüncü sırada tamamlayıp play-off yarı finalinde üçüncü Sultanbeyli Belediyespor\'la eşleşti. Play-off\'ta ilk maç 11 Mayıs Cuma günü Denizli\'de, rövanş ise 15 Mayıs Salı deplasmanda oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan takım TFF 2\'nci Lig yolunda finale kalacak. Elaziz Belediyespor\'un play-off\'taki rakibi ise Tarsus İdman Yurdu olacak.