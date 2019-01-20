Kızılcabölükspor - Bergama Belediyespor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Kızılcabölük

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Mehmet Kuru (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xx) - Sedat (xxx), Kadir (xx), Emrecan (xx), Serkan (xx) (Dk. 87 Emirhan), Ersin (xx), Taygun (xx), Mustafa (xxx), Gökhan (xxx), Samet (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 71 Ali Helvacı x)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (xx) - Oğuzhan Malcı (xx), Hakan (xxx), Furkan (xx), Aydın (xx) (Dk. 82 Yavuz x), Uğur (xx), Melik (xx) (Dk. 74 Ali Sinan x), Tuncer (xxx), Serhat (xxx), Altan (xx), Rıdvan (x) (Dk. 57 Mehmet xx), Kaan (xx)

GOLLER: Dk. 66 Hakan (Bergama Bld), Dk. 68 Mustafa (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Tuncer, Rıdvan, Oğuzhan, Hakan, Serhat, Burak (Bergama Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta zirve yarışı veren Kızılcabölükspor, ikinci devrenin ilk haftasında son sıradaki Bergama Belediyespor\'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 66. dakikada Hakan\'la öne geçerken, bu gole sarı-kırmızılılar 68. dakikada Mustafa ile yanıt verdi. Bu sonuçla 28 puana ulaşan Kızılcabölükspor 4. sıraya geriledi. Bergama ekibi ise puanını 12\'ye çıkardı.

2. dakikada Kızılcabölük\'ün soldan Mustafa\'yla kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Gökhan kafayla topu arka direğe aşırdı. Bomboş pozisyondaki Oğuzhan\'ın plasesinde kaleci Burak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı çeldi.

49. dakikada ev sahibi ekipten Taygun yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, Top üstten auta gitti.

66. dakikada Bergama Belediyespor golü buldu. Sol kanattan bindiren Furkan çizgiye kadar indi yerden ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hakan\'ın gelişine düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

68. dakikada Kızılcabölükspor skora denge getirdi. Mustafa\'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak 90 diye tabir edilen noktadan ağlarla buluştu: 1-1.

90+3. dakikada konuk takım ceza sahası karıştı. Karambolde Emrecan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Kızılcabölüksporlu Kadir\'in bomboş pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.