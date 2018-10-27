Kızılcabölükspor - Alibeyköyspor: 4-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Burak Gültek (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cantuğ (xxx) - Emre (xx), İlyas (xxx), Muhammet (xx), Serkan (xxx), Ali Helvacı (xxx), Ersin (xxx) (Dk. 69 Hüseyin xx), Taygun (xx), Oğuzhan (xxx), Gökhan (xxxx), (Dk. 86 Emirhan), Samet (xx) (Dk. 81 Mustafa x)

ALİBEYKÖYSPOR: Erhan (x) - Metehan (x) (Dk. 45+1 Selim x), Bünyamin (x), Hasan (xx), Kerim (x) (Dk. 46 Şahinali x), Emre (x) (Dk. 66 Veysel x), Suat (xx), Safa (xx), Mücahit (x), İsmail Hakkı (x), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 29 ve 33 Gökhan, Dk. 41 Ersin, Dk. 60 Oğuzhan (Kızılcabölükspor), Dk. 22 Suat (Alibeyköyspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Emre (Kızılcabölükspor), Kerim, Mustafa, Safa (Alibeyköyspor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor\'u 3-0 yenen Kızılcabölükspor, sahasında Alibeyköyspor\'u da farklı mağlup edip liderliğe yükseldi: 4-1.

Maçın 22. dakikasında Suat\'ın golüyle yenik duruma düşen Ege ekibi, 29. ve 33. dakikalarda Gökhan, 41. dakikada Ersin\'in sayılarıyla ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez 60\'ta Oğuzhan\'la gol bulan Kızılcabölükspor farklı galip gelmesini buldu. Bu sonuçla 19 puana yükselen, yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Denizli temsilcisi averajla liderliği devralırken, Alibeyköyspor 7 puanla sonuncu sırada kaldı.

22\'nci dakikada konuk takım öne geçti. Bünyamin\'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Suat kafayla feleleri sarstı: 0-1.

29\'uncu dakikada Kızılcabölükspor skoru dengeledi. Emre\'nin ortasında oluşan karambolde topa son dokunan Gökhan beraberliği sağladı: 1-1.

33\'üncü dakikada Kızılcabölükspor golleri ikiledi. Gökhan\'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

41\'inci dakikada Ege ekibi farkı 2\'ye çıkardı. Gökhan\'ın pasında arka direkte topla buluşan Ersin düzgün bir vuruşla kaleci Erhan\'ı avladı: 3-1.

60\'ıncı dakikada Kızılcabölükspor iyice rahatladı. Gökhan\'ın ortasında topu kontrol eden Oğuzhan plaseyle meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 4-1.

85\'inci dakikada Taygun\'un sert şutunda Alibeyköy kalecisi Erhan topu son anda kornere tokatladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları gol getirmedi, 3 puan ev sahibinin oldu.