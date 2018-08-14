Kızılay'ın yurt dışı kurban bedeline 'döviz' düzenlemesi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Kızılayı\'nca Kurban Bayramı\'na yönelik başlatılan kampanyada yurt dışı kurban vekalet hisse bedeli, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle 590 TL\'den 750 TL\'ye çıkarıldı.

Kurban Bayramı\'nda 40 ülkede yaşayan ihtiyaç sahipleri için geçen ay \'Vekaletle kurban kesim kampanyası\' başlatan Türk Kızılayı da dövizdeki ani değişimlerden etkilendi. Kampanya başlangıcında yurt dışı kurban bedeli olarak belirlenen 590 TL, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle 750 TL\'ye çıkarıldı.

Türk Kızılayı\'ndan konuyla ilgili bağışçılara SMS ile bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme mesajında, \'Değerli bağışçımız, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle, Yurt Dışı Kurban Vekalet Hisse Bedelimizin 14 Ağustos 2018 itibariyle 750 TL olarak güncellenmesi zorunluluğu doğmuştur. Değişiklik bu tarihten sonraki Yurt Dışı Hisse Bedelleri için geçerlidir. Yurt İçi Hisse Bedeli 750 TL, Yurt Dışı Hisse Bedeli 750 TL olarak belirlenmiştir\' denildi.