-Kızılay'ın "cephesi" değiştiriliyor ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Kızılay'da 135 binanın cephesi ve ışıklandırmasıyla ilgili proje hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu 135 binanın sahipleriyle bir araya gelerek, projeye ilişkin bilgi verdi. Sıhhiye'den Kuğulu Park'a kadar olan alanda yürütülecek ''Kızılay Değişiyor'' projesiyle bölge esnafının AVM'lerle rekabet edebilir düzeye gelmesini sağlamak istediklerini belirten Gökçek, ''Kızılay, herkesin gelip geçtiği yer. Ticaretin artması ve turistlerin gelmesi için yenilenmesi gerekiyor. Esnaf da müşteri anlamında sıkıntı içinde, AVM'ler dolayısıyla sıkıntı yaşıyorlar. Modern çehreyle, tamamını bir iş merkezi gibi değerlendirelim istiyoruz'' dedi. Binaları daha modern hale getireceklerini ifade eden Gökçek, tabela kirliliğine de çözüm bulacaklarını kaydetti. Bölgede özel bir aydınlatma yapılacağını ve 135 binanın dış cephesini değiştirmek istediklerine anlatan Gökçek, mevcut ve öngörülen hali içeren sunumunu yaparken şunları belirtti: ''Eski haliyle biz yaptıktan sonraki arasındaki fark inanılacak gibi değil. Binalar vibro betonla tanınmaz hale gelecek. Binanın değeri 2, belki de 3-4 kat artacak. Ön cepheleri tamamen soyulacak, bina statikleri üzerine çalışma yapılacak. Ona göre malzeme koyulacak. Eski binalara takviye gerekecek. İnanıyorum ki bu proje bittiğinde Kızılay, akşamları da renk cümbüşünü görebilmek için vatandaşların akın edeceği bir yer haline gelecektir. Kullanılacak ürünlerin hepsi özenle seçildi. Bir kısmı yurt dışından, özellikle Japonya'dan temin edilen, teknolojinin en son noktası malzemedir. Fiber takviyeli beton, ana olarak kullanılacak malzemedir.'' Gökçek, projenin uygulama aşamasında da mülkiyet sahiplerinden muvafakat alacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: ''Muvafakat vermeyen vatandaşlarımız olabilir, sonuçta 135 bina var, onları da kamulaştırma yoluna gideceğiz. Kentsel Dönüşüm Projesi tarzında yapılacağı için, yenilerken hiçbir ücret talep etmiyoruz, masrafı tamamen Büyükşehir Belediyesi yapacak. Öncülük yapanlar, kim daha önce gelirse, oradan başlamak istiyoruz'' diye konuştu.