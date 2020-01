-Kızılay'dan Van ve Somali raporu ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Türk Kızılayı, Van'daki depremlerden sonra bölgeye 53 bin 126 aile barınma çadırı, 3 bin 794 Mevlana evi, 183 bin 287 battaniye, 409 genel maksatlı çadır, 6 bin 783 ısıtıcı ve soba, 23 bin 611 uyku tulumu, 17 bin 144 mutfak seti, yaklaşık 2 bin ton muhtelif gıda, 50 bin 417 gıda kolisi, yaklaşık 24 bin paket kumanya, 11 bin yatak gönderdi. Türk Kızılayı, Van depreminden sonra yapılan faaliyetlerle Somali'ye yapılan yardımlara ilişkin 2 rapor hazırladı. Buna göre, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra Elazığ, Muş ve Erzurum Afet Yönetim Merkezleri ile Van'a yakın şube başkanlıklarından öncü ekipler deprem alanına gitti. Afet haberinin alınmasının ardından Türk Kızılayı alarm durumuna geçti ve acilen bölgeye personel ve malzeme sevk edildi. 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden sonra, alandaki Türk Kızılayı birimleri, faaliyetlerini hem Erciş'te hem de Van merkezde sürdürdü. 644 kişinin hayatını kaybettiği her iki depremde 650 bin kişi doğrudan etkilendi. Depremzedelerin yaşadığı olumsuzlukları asgariye indirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı, öncelikli olarak çadır, mevlana evi, battaniye, uyku tulumu, soba gibi temel afet malzemelerini bölgeye gönderdi. Van merkeze 2 Mevlanakent kuran Türk Kızılayı Erçiş'de de 2 çadırkent ve bir Mevlanakent oluşturdu. Deprem bölgesinde 62 uzman personel, 2 gönüllü, 68 sözleşmeli ve 20 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 132 Kızılaycı görev yapıyor. Kızılay'ın bölgede 20 kurum ve 8 kiralık aracı bulunuyor. -Bölgeye sevk edilen yardım malzemeleri- Van ve Erciş'te dağıtılan temel afet malzemelerinin yanı sıra Bitlis merkeze 50 ve Adilcevaz ilçesine 150 aile barınma çadırı ve 625 battaniye, Ağrı'nın Patnos ilçesine de 35 aile barınma çadırı ve 80 battaniye, Muş'un Malazgirt ilçesine de 50 aile barınma çadırı sevk edildi. Hem Kızılay'ın stoklarındaki malzemelerle hem de uluslararası yardımlarla deprem bölgesinde 58 bin 769 barınma ünitesi kuruldu, 292 bin 254 kişiye ulaşılarak ihtiyaçları giderildi. Müdahale faaliyetlerinin başladığı günden bu yana 3 milyon 282 bin 670 öğün yemek dağıtıldı. Depremin hemen ardından bölgedeki hastanelerle iletişime geçilerek kan stoku oluşturuldu. İlk anda Erzurum Bölgesinden karayolu ile Van'a 350 ünite negatif kan gönderildi. Şu anda Van ve çevresinde kan stoku 800 ünitenin altına düştüğünde Erzurum ve Ankara Kan Merkezlerinden destekleniyor. İlk andan itibaren bölge insanının yardımına koşan Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda da depremzedeleri yalnız bırakmadı. 4 bin 130 kurban kestiren Türk Kızılayı, bunu depremzedelere dağıttı. Et ve Balık Kurumu Van Kombinasında bayramın ilk üç gününde kesilen 590 büyükbaş kurbanlıktan elde edilen etler 5'er kilogramlık paketler haline getirilerek dağıtıldı. -30 ülke ve kuruluş yardıma koştu- Başbakanlık Afet Acil Durum Başkanlığı ve Türk Kızılayının yaptığı uluslararası yardım çağrısına ilişkin 30 ülke ve yabancı yardım kuruluşu Türkiye'ye destek verdi. Yurt dışından 116 bin 121 battaniye, yaklaşık 13 bin çadır, bin 267 ısıtıcı, 21 bin yatak ve uyku tulumu, 2 bin 660 kampet, 17 bin 311 gıda ve giysi, yaklaşık 2 bin acil yardım kiti, 600 barınma aile kiti gönderildi. Diğer illerdeki kamuya ait sosyal tesislere geçici olarak nakledilen depremzedeler de Türk Kızılayı tarafından destekleniyor. 17 Türk Kızılay Şube Başkanlığı depremzedelerin ıslak mendilden tekerlekli sandalyeye, battaniyeden bebek mamasına kadar çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. -Somali raporu- Türk Kızılayının Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımlarla ilgili rapora göre, halen Somali nüfusunun yüzde 53 olan yaklaşık 4 milyon kişi açlık krizi içerisinde bulunuyor.Geçen yılın ağustos ayı ile kasım ayı arasında Somali'ye havayoluyla 8, denizyoluyla 3 sevkıyat yapıldı. Bu sevkıyatlarda taşınan çoğunluğu gıda, temizlik maddesi ve araç gereçlerden oluşan malzemelerin ağırlığı 5 milyon 806 bin 198 kilogram. Somali'ye gönderilen yardımların maddi değeri ise 13 milyon 995 bin 934 bin lira. Afrika boynuzunda şu ana kadar yaklaşık 4 milyon kilogram malzeme 86 bin 141 aileye dağıtıldı. Gelinen aşamada Mogadişu Limanı'nda bir depolama alanı oluşturuldu. Kurulan 2 bin 500 çadırda yaklaşık 15 bin kişiye taze ekmek ve sıcak yemek veriliyor. Cezire bölgesinde 2 bin çadırın bulunduğu bir çadırkent kuruldu ve 2 bin aile çadırlara yerleştirildi. Her aileyi 5 battaniye, bir mutfak seti ve bir gıda kolisinden oluşan yardım malzemesi verildi. Çadırkentin günlük su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılayan Devlet Su İşleri, kuyu açma işlemlerini tamamladı. 90 metrede bulunan suyun dağıtımı için şebekenin döşenmesi işlemi sürüyor. Bölgede 40 musluklu bir çamaşırhaneyle 50 banyo inşa edildi. Günlük ortalama 6 bin ekmek üretilen mobil ekmek fırınında yerel personel de eğitildi. Türk Kızılayının başlattığı Afrika İnsanı Yardım Kampanyasında 99 milyon 264 bin 498 lira nakdi yardım toplandı.