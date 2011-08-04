-KIZILAYDAN SOMALİ'YE YARDIM TRABZON (A.A) - 04.08.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Somali'de çok ciddi insanlık dramı yaşandığını belirterek, ''Dünya bu kadar bolluk içerisinde yaşarken buradaki insanların açlıktan ölmesi hiç de insanlığın kabul edebileceği bir davranış değil'' dedi. Küçükali, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve dünyada zaman zaman büyük afetler yaşandığını anımsatarak, ''Asli görevlerimizden biri, afette acı çeken insanların yardımına koşmak ve o insanlarla birlikte olabilmek, acılarını dindirebilmek adına birtakım çalışmalar yapmaktır'' diye konuştu. Somali'de yaklaşık 5 milyon insanın ölüm sınırında olduğuna dikkati çeken Küçükali, şöyle devam etti: ''Bunun yarıdan fazlası çocuk. Kendisini 'süper güç' diye ilan eden ülke, sadece evcil hayvanlara yılda 40 milyar dolar harcıyor. Evcil hayvanların karşısında değilim, bir emsal olsun diye söylüyorum. Dünyada insanların kendilerini güzelleştirmek için salonlarda harcadıkları para 160 milyar dolar. Bu, yüz tane Somali'yi kurtaracak kadar bir paradır. Onun için herkesin oturup Somali'deki insanlık dramını yeniden düşünmesi lazım.'' Türk Kızılayı aracılığıyla yardımların çeşitli şekillerde yapılabileceğini vurgulayan Küçükali, şunları söyledi: ''Tüm bankalarda Türk Kızılayının hesap numaraları var. Hangi bankaya gidilirse Türk Kızılayının hesaplarından yardım edilebilir. Hafta sonundan itibaren 4 uçakla Somali'ye ulaşacağız. Gemileri de Somali'ye hareket ettireceğiz. İnsanlar yağmur gibi yardımlarını iletiyor. İmkanım yok diyen, cep telefonundan 2868'e boş bir mesaj gönderirse oradaki bir ailenin iftar açmasına yardım eder. Ayrıca şubelerimize de makbuz karşılığı, ayrıca internet vasıtasıyla da yardım yapılabilir.'' Tekin Küçükali, bir gazetecinin, ''Libya gibi sorunlu bölgelerde, iç çatışma yaşayan her iki gruba da yardım yapıyorsunuz, bundan dolayı olumsuz bir olayla karşılaştınız mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Dünya yardım örgütleri, yardımı kendilerinin dışında hiçbir teşkilatın o ülkelere götüremeyecek durumda olduklarını düşünüyorlar ve böyle bir kara propaganda yapılıyor. Aslı astarı yoktur. Türk Kızılayı uluslararası statüye tabidir. Dolayısıyla dünyada devletlerin giremediği, organizasyonların yapılamadığı yerlere Kızılayın girme şansı yüksektir ve vardır. Bunun örneği Libya'da, Gazze'de oldu. Bunlar devam ediyor. Somali'de de aynı durum söz konusu. Bizim topladığımız yardımları, o ülkenin kuruluşları 'bize getirin biz dağıtalım' diyor ama biz 'hayır biz dağıtırız' dediğimiz için el altından böyle bir kara propaganda yapılıyor. Bunu çözmek adına da genel müdürümüz ve teknik ekibi Somali'ye gönderiyorum. Orada büyük lojistik depolar tutacağız. Tahmin ediyoruz ki iki yıl Somali'deyiz. Problemi çözdükten sonra geriye dönmüş olacağız.''