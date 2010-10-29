-KIZILAY'DAN SELZEDELERE YARDIM İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Şile'nin Ağva Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel baskınında evleri zarar gören vatandaşlara Kızılay ekiplerince yardım malzemesi dağıtıldı. Göksu ve Yeşilçay derelerinin, kuvvetli yağışın etkisiyle taşması sonucu Ağva Mahallesi'nde meydana gelen sel baskını, bölgedeki hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sel baskınının meydana geldiği bölgede yaşayan Roman vatandaşların bazılarının evlerini tamamen, bazılarının ise yarım metre su bastı. Evleri tamamen hasar gören Roman vatandaşlar, yetkililer tarafından İstanbul Şile Kanan İlköğretim Okulu'na yerleştirildi. Evlerinin bir bölümü zarar gören vatandaşlar ise eşyalarını tahliye etmeye başladı. Evlerin yanı sıra bölgedeki marangoz, torna ve mermer atölyelerini de su bastığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, belediye görevlileriyle birlikte selin meydana geldiği bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı ve vatandaşların taleplerini dinledi. -TÜRK KIZILAYI ALARMA GEÇTİ- Selin ardından Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (MAFOM) alarm durumuna geçirildi. MAFOM tarafından 1 öncü araç, 1 kamyon ve 5 personel ile birlikte Şile'ye sevk edilen 150 sünger yatak, 150 nevresim, 350 battaniye ve 200 çocuk battaniyesi, 150 yağmurluk ve muhtelif sayıda bay, bayan pantolon, kazak, ayakkabı, gömlek ve diğer giyecek malzemeleri Kızılay ekiplerince İstanbul Şile Kanan İlköğretim Okulu'nda barınan vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların, pazartesi gününe kadar bu okulda barınmaya devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, Ağva Mahallesi'ndeki tarım arazileri, balıkçı tekneleri ve turistik bölgeler de hasar gördü. Sel baskınında evi zarar gören Zekiye Türkmen, daha önceden sel uyarısı yapıldığı için gece boyunca uyumadıklarını ve evde beklediklerini söyledi. Gece yarısı evlerini aniden su bastığını ve çocuklarıyla birlikte zor kaçtıklarını anlatan Türkmen, ''Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz'' dedi. Selzedelerden Neriman Türkmen de, çok mağdur durumda olduklarını, evdeki eşyalarının, yiyeceklerinin sel ile birlikte kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.