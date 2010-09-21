-KIZILAY'DAN PAKİSTAN'A ''MEVLANA EVİ'' ADANA (A.A) - 21.09.2010 - Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından selden zarar gören Pakistan'a ilk etapta 200 adet ''Mevlana Evi'' gönderildi. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Mehmet Sağlam, yardım malzemelerinin Akdeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinde tırlara yüklenmesi sırasında yaptığı açıklamada, selden dolayı Pakistan'da yüz binlerce kişinin yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Pakistan'da barınma ihtiyacının önemli bir sorun olduğunu belirten Sağlam, ''Önümüz kış mevsimi ve bu ülkede kışın çetin geçeceği söyleniyor. Bu soğuklarda çadırlarda barınmak mümkün değil. Biz de bu durumu dikkate alarak, 4 kişinin rahatlıkla barınabileceği Mevlana Evi'nden ilk etapta 200 adet göndermeyi kararlaştırdık'' dedi. Evlerin panellerden oluştuğunu, kolaylıkla taşınıp kısa sürede kurulabildiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti: ''Bu evler ısıyı ve soğuğu kolaylıkla izole edebilen malzemelerden üretiliyor. Mevlana Evi'nin içerisinde 4 kişilik bir ailenin yaşayabilmesini sağlamak üzere iki adet ranza bulunuyor. Özel olarak tasarlanan bu ranzalar istenildiğinde koltuk şeklini alabiliyor.'' Sağlam, 10,5 metrekarelik alana sahip evlerin maliyetinin 3,5-4 bin lira arasında değiştiğini ve 2 yıl süreyle rahatlıkla kullanılabildiğini ifade etti. Sağlam, hayırseverlerin bu evlerden satın alıp kendilerine bağışlayabileceklerini de sözlerine ekledi. 200 ev, 20 tırla Pakistan'a gönderildi.