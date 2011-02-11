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Yaşam

KIZILAY'DAN MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YARDIMI ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 21:32

-KIZILAY'DAN MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YARDIMI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği'ne gıda yardımı yapacağı bildirildi. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da iki haftadır süren iç kargaşa nedeniyle Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği'nin gıda stokları tükenme noktasına geldi.  Mısır'da yaşanan olayların ardından çoğu alışveriş merkezinin kapalı olması nedeniyle Kahire'deki Türk Büyükelçiliği çalışanlarının mağdur duruma düştüğü vurgulanan açıklamada, acil olarak harekete geçen Türk Kızılayı'nın, büyükelçilik çalışanları için iki ton 300 kilo gıda malzemesini THY'nin tarifeli uçağı ile bugün saat 23:50'de bölgeye göndereceği belirtildi. Mısır'daki Türk Büyükelçiliği çalışanlarına ulaştırılacak olan gıda malzemesinin bir aylık ihtiyaca cevap vereceği ifade edilen açıklamada, Türk Kızılayı'nın olayların başladığı ilk günlerde, havaalanında bekleyen Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları için 500 kişilik kumanya, 300 konserve ton balığı, 100 konserve barbunya, 100 konserve yaprak sarması, 516 eritme peynir, 392 tereyağı, 4 koli çocuk bezi, 300 kek, 216 meyve suyu, 108 meyveli süt, 250 büyük ekmek, 1000 içme suyu, 16 gıda kolisi, 1000 paket bisküvi, 1000 plastik çatal-kaşık-bıçaktan oluşan yaklaşık 1 tonluk insani yardım malzemesini de bölgeye ulaştırdığı hatırlatıldı.

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