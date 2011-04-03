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Yaşam

KIZILAY'DAN LİBYA'YA YARDIM MALZEMESİ ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 19:41

-KIZILAY'DAN LİBYA'YA YARDIM MALZEMESİ ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Kızılay, Libya'ya yardımları kapsamında, son olarak 9 kişilik uzman ekiple 290 ton yardım malzemesi gönderdi. Kızılay'dan yapılan açıklamada, iç karışıklıklar sebebiyle zor günler yaşayan Libya'ya yönelik yardım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine destek veren Kızılay'ın, son olarak 9 kişilik uzman ekiple gıda, çadır, gaz maskesi, hasta bezi, hijyen seti ve tıbbi malzemeden oluşan 290 ton yardım malzemesini Bingazi'ye gönderdiği bildirildi. Kızılay'ın, ayırca Mersin Taşucu Limanı'ndan hareket eden bir gemiyle de 3 tam donanımlı ambulans ve 2 afet aracını bölgeye ulaştırılacağı kaydedildi.

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