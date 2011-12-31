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Yaşam

Kızılay'dan depremzedelere 2011'in son yemeği döner VAN (A.A)

31 Aralık 2011 20:38

-Kızılay'dan depremzedelere 2011'in son yemeği döner VAN (A.A) - 31.12.2011 - Kızılay ekipleri, 2011 yılının son gününde Van'ın Erciş ilçesinde Mevlana kentte kalan depremzede vatandaşlara akşam yemeği olarak ekmek arası döner ikram etti. Erciş'te çocuklar için gün boyunca farklı etkinliler düzenleyen Kızılay ekipleri, Mevlana kentte kalan depremzedelere akşam yemeği olarak ekmek arası döner ikram etti. Kızılay görevlilerinin alanda kurduğu 3 büyük döner ocağı önünde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kızılay Ege Bölgesi Afet Yönetim Müdürü Halil Aksüt, depremzedelerin yeni yıla farklı bir şekilde girmeleri için her yaş grubuna göre çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.  Mevlana kentte kalan vatandaşlara günde 3 öğün yemek verildiğini anımsatan Aksüt, 2011 yılının son günü sebebiyle bugün farklı olarak döner ikram etme kararı aldıklarını söyledi. Depremzedelerin yeni yıla neşeli bir şekilde girmeleri için çaba gösterdiklerini dile getiren Aksüt, şunları söyledi: ''Yeni yıla girerken depremzedeleri yaşadığı deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istiyoruz. Depremzedelerin yeni yıla eğlenerek girmesini planladık. Bu kapsamda eğlenceler düzenledik. Yılbaşını da vesile ederek yaşadıkları psikolojiden bir nebze de olsa uzaklaşmalarını istiyoruz.'' Mevlana kentte kalan depremzede çocuklara ve ailelerine yeni yıl hediyesi dağıtacaklarını ifade eden Aksüt, hediye paketinin içinde meyve, çerez, çikolata ve içecek bulunduğunu söyledi.

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