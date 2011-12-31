-Kızılay'dan depremzede engellilere yılbaşı hediyesi VAN (A.A) - 31.12.2011 - Van'daki ilk depremde tekerlekli sandalyesi yıkılan evlerinin enkazında kalan 22 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Nuri Işık'a Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın gönderdiği yeni yıl hediyesi tekerlekli sandalye teslim edildi. Van'da, 23 Ekim meydana gelen depremde Güveçli'de oturan 22 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Nuri Işık'ın tekerlekli sandalyesi yıkılan evlerini enkazında kalarak kırıldı. Tekerlekli sandalyesi kırıldığı için zor günler geçiren Işık, arkadaşlarının yardımıyla Kızılay Genel Müdürlüğüne telefonuna ulaşarak, tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Depremden sonra bölgeye gelen Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, Güveçli köyüne yaptığı ziyaret sırasında Işık'ı ziyaret ederek, tekerlekli sandalye sözü verdi. Genel Müdür Taşlı'nın bedensel engelli genç Işık'a yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği tekerlekli sandalye, görevliler tarafından bugün teslim edildi. Yaklaşık 70 gün aradan sonra tekerlekli sandalyeye kavuşan Işık, çok sevinçli olduğunu söyledi. Genel Müdür Taşlı, aralık ayı başında Van'ın Yeşilsu köyünde incelemelerde bulunduğu sırada kendisinden dizüstü bilgisayar isteyen 20 yaşındaki felçli Hikmet Baylar'ın da isteğini geri çevirmedi. Taşlı'nın, Baylar'a gönderdiği yeni yıl hediyesi dizüstü bilgisayar, Kızılay görevlileri tarafından teslim edildi. Baylar, ''Türk Kızılayı'nın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum'' dedi. Kızılay Van Alan Koordinatörü Seher Kuş ise Genel Müdür Taşlı'nın iki engelli gence gönderdiği yılbaşı hediyelerin teslim ederken, yüzlerine yansıyan mutluluk kendilerine güç verdiğini söyledi. Depremin ilk gününden itibaren alanda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kuş, ''Buradaki maneviyat olmasa kimse dayanamaz'' şeklinde konuştu.