Kızılay'dan 'acil' kan bağışı çağrısı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabı Twitter'da “Acil Duyuru” başlığıyla, tüm Türkiye’yi kan bağışına çağırdı. Kınık, kan bağışlarının düşmesine rağmen kan ihtiyacının arttığına dikkat çekerek, “Her gün 9 bin ünite kan bağışı almamız gerekiyor. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarına davet ediyoruz” dedi.

"60 bin olması gereken stok 40 binlerin altında"

Dr. Kerem Kınık,Twitter'da şu açıklamayı yaptı: Kızılay olarak ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması için 2018 yılında 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı aldık. Bu bağışlarla hastanelerde kan bekleyen yaklaşık 4 milyon hasta ve yaralımıza şifa ulaştırdık. Ancak kış koşulları ekiplerimizin çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerimiz her mevsimde olduğu gibi kış aylarında da görevlerinin başında kan bağışı notlarında bağışçılarımızı bekliyor ancak kış koşulları nedeniyle kan bağışları her geçen gün düşüş gösteriyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı azalma bir yana artış eğitimi gösteriyor kış aylarında. Kan uzun süre saklanabilen bir tedavi aracı değil maalesef. Kızılay olarak her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı almamız ve hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Ancak kan bağışlarımız şimdilik günlük 7 binler dolayında ve soğuk ve yağışlar nedeniyle daha da düşüş eğiliminde. Kış aylarına maksimum kan stokuyla girmemize rağmen, 60 binler dolayında olması gereken stok sayımız 40 binlerin altına inmiş durumda. Bu nedenlerle zaten duyarlı olan tüm milletimizi bir kez daha kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.