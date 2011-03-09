-KIZILAY'DAKİ SSK İŞHANI YIKILACAK ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Büyükşehir Belediye Meclisi, Çankaya Belediyesi'nin tapusunu aldığı Kızılay'daki SSK İşhanı'nın yıkılarak, alanın meydan olarak düzenlenmesini kararlaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı kararla Ankara'nın merkezi Kızılay'da bulunan SSK İşhanı'nın yıkılarak bölgedeki alanın meydan olarak düzenlenmesi teklifini görüştü. CHP'li meclis üyelerinin SSK İşhanı'nın bulunduğu alana Çankaya Belediyesi'nin bina yapma yönündeki talebini hatırlatması üzerine Gökçek, daha önce Çankaya Belediyesi'nin bu alana kente nefes alınacak bir meydan kazandırmak yönünde talepte bulunduğunu hatırlatarak, önceden yapılan bu isteği haklı bulduklarını söyledi. Meclise SSK İşhanı'nın bulunduğu yerin tarihçesi ile ilgili bilgiler de veren Gökçek, burada tekrar bir bina yapılmasını ''Kızılay için bir cinayet'' olarak nitelendirerek, meydanın altına yapılacak bir otoparkın da Kızılay'ı rahatlatacağına dikkat çekti. İşhanının yıkılarak alanın meydan olarak düzenlenmesi, CHP'li üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. -BAŞKENT DOĞALGAZ'DA ÖZELLEŞTİRME TAMAMLANIYOR- Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent Doğalgaz AŞ'nin özelleştirme süreciyle de ilgili bilgiler verdi. Başkent Doğalgaz AŞ'nin daha önce ihale edilerek yüzde 80'inin özelleştirildiğini hatırlatan Gökçek, kalan yüzde 20'lik belediye hissesinin de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan gelen talep üzerine özelleştirilmesi için hazırladığı önergeyi Meclis'in oyuna sundu. Söz konusu önerge CHP'li üyelerin muhalefetine karşın oy çokluğu ile kabul edildi. -BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MERMER'E SALDIRI KINANDI- Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, meclis üyesi Hamit Mermer'e bir süre önce yapılan saldırı ele alındı. Verilen önerge Mermer'e yönelik saldırı tüm meclis üyelerinin ortak kararı ile kınandı.