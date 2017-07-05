Kızılay'da eylem yasağı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı ve çevresinde eylem ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Valiliğin açıklamasında, toplantı, basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı bölgeler; Kızılay'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktalar arasında kalan, Yüksel Caddesi'nin de içinde bulunduğu bölgeler olarak belirtildi.

Anakara Valisi Ercan Topaca imzasıyla emniyet müdürlüğü ve diğer idarelere gönderilen 3 Temmuz 2017 tarihli duyuruda eylem yasağı kapsamında bulunan bölgeler ve yasak kararı gerekçesine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak'tan Ziya Gökalp Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişimi arasında kalan güzergah, Ziya Gökalp Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Mithatpaşa Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişimi arasında kalan güzergah, Meşrutiyet Caddesi-Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Meşrutiyet Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan güzergah ile Meşrutiyet Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişiminden Atatürk Bulvarı-Kızılay Kavşak arasında kalan güzergah ile bu güzergahlar arasında kalan (Yüksel Caddesi, Selanik Caddesi, Bayındır 2 Sokak, Konur Sokak, Ihlamur Sokak, Karanfil Sokak, Hatay Sokak) ve bağlayan yol üzerinde bulunan yerlerde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması adı altında (film gösterimi, çadır kurma, ateş yakma, açlık grevi/oturma eylemi vb.) toplantı ve gösteri yürüyüşü türünden eylem/etkinlikler yapılmaktadır.

Bu durum, bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturmasına, bu bölgenin marjinal gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görülmesine, basın açıklaması adı altında düzenlenen her türlü eylem/etkinliklerin yapıldığı bu yerlerin ve çevresinde bulunan alanların, halkın yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığı alanlardan/yerlerden olması sebebiyle katılımcı grup/şahıslar ile yayaların geçişi esnasında sözlü/fiziksel istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmaktadır."

Bu eylem ve etkinliklerin, toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığı için toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca terör örgütleri (DEAŞ-PKK/KCK) tarafından bu türden toplantılara yönelik eylem yapılabileceği istihbaratı da göz önüne alınarak ekli krokide gösterilen tüm cadde ve sokaklar ile bağlayan yollar üzerinde ve çevresinde geceli/gündüzlü (24 saat esasına göre), çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle şarkı, türkü, marş vb. söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, basın açıklaması vb. eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır."