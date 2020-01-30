Kızılay yöneticilerinin maaşları nasıl uçtu; 30 bin lirayı aşan ücretler, yüzde 461’i bulan artışlar!

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla tartışmalara neden olan Kızılay'ın yönetim kadrosunun ne kadar maaş aldığı ve hangi kadrolarda kaç kişinin istihdam edildiği yeniden gündeme geldi.

BirGün’de yer alan habere göre, Kızılay yönetiminin ağustos ayı itibariyle geçerli olan yeni maaş zamları ve yüksek tutarlar gündemdeki yerini korurken Genel Müdür İbrahim Altan’ın altı genel müdür yardımcısı bulunmasına karşın Kızılay’ın altı da danışman çalıştırdığı öğrenildi.

8 yılda 8 şirket

Kızılay tarafından son sekiz yılda en az sekiz şirket kuruldu. Kızılay Yatırım Holding CEO’su İlyas Haşim Çakmak’ın 31 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi. Kızılay İçecek Şirketi Genel Müdürü Metin Kul 24 bin 397 TL maaş alırken Yatırım Holding Genel Müdürü Hüseyin Koray Türkmen’in de 16 bin 750 TL maaş aldığı bildirildi. Satış ve Pazarlama Şirketi Direktörü Yusuf Demirci 11 bin 565 TL maaş alırken ARGE ve Kalite Direktörü Hakan Başdoğan’un 13 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi.

Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü Metin Tunç 24 bin 397 TL ve Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi Genel Müdürü Bülent Seyithanoğlu’nun 19 bin 673 TL maaş aldığı bildirildi. Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi Genel Müdürü İlyas Yıldırım 14 bin 484 TL maaş alırken Gayrimenkul ve Portföy Yönetimi Şirketi Genel Müdürü Mahmut Kayacık’ın da 13 bin 212 TL maaş aldığı ifade edildi.

Maaş listesine göre, Deniz Feneri davasında ceza alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan 31 bin 500 TL maaş alırken altı genel müdür yardımcısının da 24 bin 397 TL maaş aldığı öğrenildi. Kızılay da çalışan altı danışmanın maaşları da 13 bin 492 TL ile 6 bin 433 TL arasında değiştiği bildirildi. Kızılay personeline ise her yıl ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldığı ifade edildi.

Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık’ın başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla belirlenen maaşlarda en dikkati çeken artış “Direktör” maaşlarında yaşandı. 2016 yılında 2 bin 982 TL olan direktör maaşı 2019 yılı ağustos ayında 16 bin 750 TL oldu. Direktör maaşları dört yılda yüzde 461 oranında arttı. Kurumsal Risk ve Uyum Direktörü olarak çalışan yabancı uyruklu Hamzah Khaled Hasan Chorghay’ın direktör maaşı olarak belirlenen 16 bin 750 TL yerine 19 bin 673 TL alması da dikkat çekti. Müdür maaşları da son dört yılda yüzde 229 arttı. 2016 yılında iki bin 982 TL olan müdür maaşı ağustos ayında 9 bin 819 TL oldu. Kızılay’ın basın müşavirinin maaşı ise 16 bin 750 TL’ye ulaştı.

Kızılay yöneticilerinin büyük çoğunluğunun ise Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık’ın göreve geldiği 2015 yılından sonra atanmaları dikkati çekti. 48 kişilik Kızılay yönetimi maaş listesinde Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık döneminde işe alınan veya bulunduğu görevlere getirilen 40 kişi olmasına karşın Kınık’tan önce işe alınan yalnızca 8 kişi olduğu görüldü.

Kızılay yöneticilerinin maaşları şu şekilde:

1 İbrahim Altan Kızılay Genel Müdürü 31 bin 500 TL

2 Nurettin Hafızoğlu Kan Hizmetler Genel Müdürü 26 bin 500 TL

3 Süleyman İslamoğlu Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

4 Tayfun Özkan Finans Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

5 Ekrem Şahin Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

6 İbrahim Özer Toplumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

7 Alper Küçük Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

8 Mustafa Tutkun Strateji ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

9 Muharrem Kırcı Teftiş Kurulu Başkanı 24 bin 397 TL

10 Ahmet Karakaya Hukuk Müşaviri 24 bin 397 TL

11 Halil Dilmen Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 16 bin 750 TL

12 Dilek Kahraman Hukuk Müşavir Yardımcısı 16 bin 750 TL

13 Bülent Karataş Hukuk Müşavir Yardımcısı 16 bin 750 TL

14 Selahattin Bostan Basın Müşaviri 16 bin 750 TL

15 Gürkan Tülek İnsan Kaynakları Direktörü 16 bin 750 TL

16 Adil Sezengöz Direktör Satın Alma Direktörü 16 bin 750 TL

17 Levent Canbay Direktör Kurumsal Gelişim Direktörü 16 bin 750 TL

18 Hüseyin Savaş Direktör Bilgi Teknolojileri Direktörü 19 bin 673 TL

19 Pervin Akbaş Özdemir Direktör Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

20 Saim Kerman Medikal Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

21 Sibel Eldemir Kalite Direktörü 16 bin 750 TL

22 Erkan Oğuztürk Mali ve İdari Hizmetler Direktörü 16 bin 750 TL

23 Hamzah Khaled Hasan Chorghay Kurumsal Risk ve Uyum Direktörü 19 bin 673 TL

24 Mehmet Metin Önal Gayrimenkul Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

25 Mehmet Eyyup Alper Barınma Sistemleri Direktörü 16 bin 750 TL

26 Ejder Ormancı Bağış Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

27 Nurdal Durmuş Gönüllü İşleri Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

28 Murat Uyar Sosyal Hizmetler Direktörü 16 bin 750 TL

29 Ahmet Aldanmaz Eğitim Yönetimi Direktörü 16 bin 750 TL

30 Damla Demirel Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörü 16 bin 750 TL

31 Kaan Saner Uluslararası Politikalar ve İşbirliği Direktörü 16 bin 750 TL

32 Alper Uluca Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü 16 bin 750 TL

33 Armağan Aksoy Kan Hizmetleri Genel Müdür Danışmanı 14 bin 484 TL

34 Mustafa Ulukanlıgil Genel Müdür Danışmanı 13 bin 492 TL

35 Mikdat Kadıoğlu Genel Başkan Danışmanı 9 bin 819 TL

36 Alper Cihan Genel Başkan Danışmanı 14 bin 484 TL

37 İlhan Öztürk Genel Müdür Danışmanı 14 bin 484 TL

38 Hüseyin Koçak Genel Müdür Danışmanı 6 bin 433 TL

39 Hüseyin Bektaş Genel Müdür Danışmanı 6 bin 433 TL

40 İlyas Haşim Çakmak Kızılay Yatırım Holding A.Ş. Ceo'su 31 bin 500 TL

41 Metin Kul Kızılay İçecek A.Ş. Genel Müdürü 24 bin 397 TL

42 Hüseyin Koray Türkmen Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürü 16 bin 750 TL

43 Yusuf Demirci Satış Ve Pazarlama A.Ş. Direktörü 11 bin 565 TL

44 Hakan Başdoğan Arge Ve Kalite Direktörü 13 bin 500 TL

45 Metin Tunç Kızılay Sağlık A.Ş. Genel Müdürü 24 bin 397 TL

46 Bülent Seyithanoğlu Kızılay Çadir Ve Tekstil A.Ş. Genel Müdürü 19 bin 673 TL

47 İlyas Yıldırım Genel Müdür Kızılay Kültür Ve Sanat A.Ş. Genel Müdürü 14 bin 484 TL

48 Mahmut Kayacık Gayrimenkul Ve Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 13 bin 212 TL