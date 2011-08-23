-Kızılay yardımları 62 milyon lirayı aştı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Türk Kızılayı Somali Kampanyası'nda biriken paranın, şu an itibarıyla toplamda 62 milyon 62 bin 575 lirayı buldu. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında biriken para ile ilgili bilgiye yer verildi. Buna göre, toplamda 62 milyon 62 bin 575 li 61 kuruşun 11 milyon 167 bin 190 Türk Lirasını SMS, 2 milyon 725 bin 249 lira 69 kuruşunu internet, 685 bin 626 lirasını çağrı merkezi ve 47 milyon 484 bin 509 Lira 92 kuruşunu ise banka hesaplarına yatırlan bağışlar oluşturuyor. -68 ton gıda yardımı- İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) ile Hasene Sosyal Yardım Derneği, THY'nin kargo uçağıyla İstanbul'dan Somali'ye 68 ton acil gıda yardımı gönderdi. Batı Avrupa'dan toplanan ve acil temel gıda maddelerinden oluşan 68 ton yardım malzemesi, Atatürk Havalimanı'nda THY'den kiralanan A330 tipi kargo uçağına yüklenerek Somali'ye ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı. IGMG Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Çiftçi, süt tozu, sıvı yağ, pirinç ve un gibi toplam 68 ton acil temel gıdadan oluşan yardım malzemesinin Kenya'ya ulaştıktan sonra Somali sınırındaki Dadaab mülteci kampında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade ederek, yardımların aralıksız devam edeceğini söyledi. Hakkı Çiftçi, dün de Kenya, Somali, Etiyopya ve Cibuti'ye 33 kişilik bir yardım gönüllüsü ekibin gittiğini ifade ederek, Somali dışındaki diğer ülkelere de maddi yardım yapıldığını kaydetti.