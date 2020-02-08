Kızılay üzerinden TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na 'bağış' yapan Başkentgaz 2017’de hiç vergi ödememiş

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Torunlar Şirketi’ne ait Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışlaması tartışılmaya devam ediyor. Şirketin sahibi Mehmet Torun, “Aktardığımız para vergi kaçırmak için değil, misli ile fazlasını ödedik” demişti ancak bağışın yapıldığı 2017'de zarar açıklanarak vergi ödenmediği ortaya çıktı.

Başkentgaz, Aralık 2017’de Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na ve oradan da Erdoğan ailesinin kontrol ettiği TÜRGEV ve Ensar’ın yurt dışındaki ortak vakfı TÜRKEN’e ulaşan 8 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Gazeteci Celal Eren Çelik’in ortaya çıkardığı bağış, kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Bağışa aracılık ettiklerini doğrulayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, “Şirket vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” sözleri büyük tepki çekmişti. Başkentgaz’ın sahibi Torunlar Holding’in patronu Mehmet Torun bağış yaparak vergi kaçırdığı iddialarına yönelik olarak gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya verdiği röportajda, “8 milyonun çok üzerinde bir vergi ödedik. Burada vergi ile alakalı bir sorun yok, kamu yararı vardır” dedi.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun Başkentgaz’ın üç yıllık vergi matrahını gösteren belgeye dayandırdığın haberine göre, bağışın yapıldığı 2017 yılında şirket bir kuruş vergi ödememiş! 2016’da 156 bin 657 TL, 2018’de 18 milyon 333 bin TL vergi ödeyen Başkentgaz, TÜRKEN’e bağış yaptığı 2017’de, hiç gelir beyan etmemiş!