Kızılay, kan bağışlayanlar adına 3 fidan dikecek

Kızılay tarafından, ülke genelinde yürütülecek kampanya kapsamında, kan bağışında bulunan kişiler adına, 3 fidan dikilecek.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu yıl 7,5 milyonu aşkın fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını, kan veren her bağışçı adına 3 fidan dikileceğini belirtti. "Kızılay'a kan bağışlayan her bir bağışçının adına 1'er tane fidan dikiyorduk. Bugün bu afetler sonrasında her bağışçımız için fidan sayımızı 3'e çıkardık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaklaşık 2,5 milyon fidan diktik. İnşallah bu yıl yaklaşık 7,5 milyonu aşkın fidan dikmiş olacağız. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. En önemlisi ormanlarımızı korumaya davet ediyoruz" dedi.