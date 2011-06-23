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Yaşam

Kızılay, Jolie'nin Hatay ziyareti görüntülerin yayınladı

Türk Kızılayı geçtiğimiz hafta Hatay'daki Türk Kızılayı çadırkentini ziyaret eden Birleşmiş Milletler İyiniyet elçisi Angelina Jolie'nin görüntüle

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Türk Kızılayı geçtiğimiz hafta Hatay'daki Türk Kızılayı çadırkentini ziyaret eden Birleşmiş Milletler İyiniyet elçisi Angelina Jolie'nin görüntülerini yayınladı. 


ANGELİNA JOLİE HATAY'DA / VIDEO

HATAY'DAN KARELER

  
Görüntülerde hayranları arasında güçlükle ilerleyen Jolie'nin yeni doğum yapan bir kadın ve bebeğiyle ilgilendiği, çocuklar ve diğer mültecilerle konuştuğu görülüyor.

Mülteciler, Angelina'ya  "Bu yaptığınız gerçekten harika bir şey. Genelde bu travmayı yaşayan çocuklarla karşılaştığınızda sürekli onu bunu isterler hep şikayet ederler. Ama bu çocuklar mutluyuz. Türkiye'yi seviyoruz diyorlar" diye sesleniyor.

Türk Kızılayı'nın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Angelina Jolie desteğin kaynağını soruyor ve "Bu kadar kaynağı kim sağlıyor?" diyor.

Jolie Suriye'deki bu durumun bir an evvel bitmesini istediğini de sözlerine ekliyor.

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