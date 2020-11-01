Kızılay, İzmir için acil ihtiyaç listesini belirledi

Türk Kızılay tarafından merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı açıklamada, depremin ardından Kızılay’ın acil ihtiyaç listesini belirlediğini kaydetti.

Kızılay Adana Şubesi’ne yapılacak yardımların İzmir’e topluca yola çıkarılacağını ifade eden Saygılı, şunları belirtti: "Acil ihtiyaç listesi gıda kolisi, hijyen seti, nohut, pirinç, bulgur, kuru fasulye, kırmızı ve yeşil mercimek, sıvıyağ, salça, konserve ile piknik kahvaltılık malzemeden oluşuyor. İnanıyorum ki, değerli hayırseverlerimizin desteği ile bu yaraları da en kısa sürede saracağız. Temennimiz ölü ve yaralı sayısının artmaması ve bir daha böyle acıların yaşanmamasıdır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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