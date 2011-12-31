-Kızılay İş Merkezi açıldı ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Ankara'nın Kızılay Meydanı'na adını veren ve uzun inşaat dönemi nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bina, Kızılay Alışveriş Merkezi olarak açıldı. Ortak Girişim Grubu, 25 yıllığına işletme hakkını elde ettiği binanın, inşaatını tamamladı. 20 bin metrekare alana sahip olan ve günde 50 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülen Kızılay Alışveriş Merkezi'nde, birçok büyük markanın da aralarında olduğu 110 mağaza yer alıyor. Çocuk oyun alanları, eğlence merkezleri, lazer arenası da bulunan Kızılay Alışveriş Merkezi'nin, 300 araçlık otoparkı bulunuyor. -Yıllarca atıl bekledi- Affan Yatman'ın 1980 yılında birinci seçilen projesiyle yapımı planlanan ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle temeli, ancak 1993 yılında atılan bina, 1999 yılında yap-işlet-devret yöntemiyle 25 yıllığına bir mağazaya kiralandı. Mağazanın 2001 yılında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle inşaatına devam edemediği bina, Türk Kızılayı ile söz konusu mağaza arasında dava konusu oldu. 2003 yılında taraflar arasındaki sözleşmenin iptal edilmesiyle ortada kalan bina, 2009'da ise bugünkü yatırımcısı Karsaklar-Sementa Tekstil-Tango Tekstil-Renkyol Yapı-Güvensoy İnşaat Ortak Girişimine 114 milyon 202 bin 479 dolar karşılığında 25 yıllığına kiraya verildi.