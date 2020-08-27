"Kızılay'ın yoksullar için hazırladığı etler, AKP'li vekilin otelinden çıktı" iddiası

Kızılay'ın yoksullara ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı konserve etlerin, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Şube Başkanı da olan kardeşi Battal Taşar'ın ortak olduğu otelden çıktığı iddia edildi.

Bitlis News tarafından paylaşılan görüntülerde, etlerin konserve şeklinde kıyma halinin otelin mutfak kısmında buzdolabına konduğu görülüyor.

AKP'li Taşar, konuya ilişkin Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Sevgili Dostlar, Mevlana ne güzel söylemiş, "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." Ahmaklara verilecek cevap sukuttan ibarettir..."

"O eti yeme Devlet Bahçeli"

Bitlis News isimli yerel internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül konuya ilişkin bir yazı kaleme alırken, Kızılay'a gelen kıyma, kavurma, şoklanmış et gibi gıdaların dağıtılmayıp otel restoranında kullanıldığını iddia etti.

Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt zaferi etkinlikleri için kente gelen Devlet Bahçeli'ye hitaben bir yazı kaleme alan Sinan Aygül, çarpıcı iddialar ortaya attı. Aygül'ün yazısı şöyle:

"Sayın Bahçeli,

Öncelikle kentimize hoş geldiniz, misafirimizsiniz, baş göz üstüne yeriniz var.

Ben şahsen size ideolojik ya da politik anlamda oldukça uzağım.

Ama inancım gereği, mevzubahis konular kul hakkı gibi önemli ve hassas bir durum olunca uyarmak farz olur.

Şu an Tatvan'da değilim ama sosyal medyada Cemal Taşar'ın yaptığı paylaşımdan anladığım kadarıyla, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi Kızılay Başkanı Battal Taşar'ın ortak olduğu Taşar Otel'de konaklıyorsunuz.

Resimlerde gördüğüm kadarıyla da kahvaltı yapıyor ve muhtemelen yemek yiyorsunuz ve muhtemelen yemeklerde et vardır.

Daha önce yazdım Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine verilmek için çıkardığı yemeği bu şahısların kendi otellerine getirttiğini apaçık görüntüleriyle ortaya koydum.

Ha işte o eti yemeyin!

Haram olabilir.

Sizi övdüğüm zannedilmesin zira beni tanıyan herkes bilir ki sizin ideolojiniz ve partinizin çizgisi benim yanımdan bile geçmez, bu hususta son derece sert eleştirilerim de vardır.

Ancak hepimiz biliyoruz ki siyasi hayatı boyunca ismi yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvetle anılmayan nadir siyasetçilerdensiniz.

Bu yaşınıza kadar böyle geldiniz, bu yaştan sonra ‘Kızılay'ın fakir-fukaraya dağıtılması için gönderdiği eti” yiyerek günaha girmeyin.

Ne mi diyorum?

Şunu diyorum;

Taşar Otel'in sahipleri kim?

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar.

Saçma sapan, birbirinden alakasız, çelişkili beyanlarla açıklamaya çalıştılar ama açıklamaya çalıştıkça daha da batırdılar."

AKP'li Taşar iddiayı yalanladı

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, söz konusu iddialara ilişkin, "Söz konusu iddia iftira, yalan ve kurgudur" ifadesini kullandı.