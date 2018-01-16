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Kızılay Genel Müdürü Altan, İdlib'teki çalışmaları yerinde inceledi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Müdürü Dr

16 Ocak 2018 14:47

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Suriye\'nin İdlib- Hama sınırındaki çatışmalardan kaçıp kuzeydeki güvenli bölgelere sığınan Suriyeliler için inşa edilen yeni kamp alanında inceleme yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte İdlib’in Kelbit bölgesinde bulunan alanda kurulumu devam eden çadırkenti ziyaret eden Genel Müdür Altan, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Çatışmaların devam ettiği bölgelerden göç edenlerle sohbet eden, ihtiyaçları ile ilgili bilgi alan Altan, Türkiye’nin dün olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında olacağı mesajını verdi.  
3 BİN KİŞİLİK KAMP 
Genel Müdür Altan, saldırılar sonucunda İdlib\'in kuzeyine gelenlerin sayısının 220 bine ulaştığını anlatırken şöyle dedi:
\"Kızılay olarak AFAD ile birlikte İdlib\'in Kelbit köyünde göç edenler için kamp kurduk. Kamp 3 bin kişilik olacak, önümüzdeki hafta hazır olacak. Kızılay olarak ayda 3 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyoruz. Giyim mağazalarından 15 bin kişiye kıyafet yardımında bulunduk. Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı 70 binin üzerine çıkardık.\"
Altan ve beraberindekiler bölgedeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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