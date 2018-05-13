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Kızılay Genel Başkanı Kınık: Savaşların acısını çeken annelerimiz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Samsun Şube Başkanlığı'nın düzenlediği, mülteci ve şehit annelerinin katıldığı ‘Anneler Günü’ etkinliğine katıldı

13 Mayıs 2018 19:23

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Samsun Şube Başkanlığı\'nın düzenlediği, mülteci ve şehit annelerinin katıldığı ‘Anneler Günü’ etkinliğine katıldı. Kınık, \"Dünyadaki savaşlar, afetler ve yoksulluklar nedeniyle her gün 30 bin insan ölüyor ve bunların yarısı kadın mülteci. Bugün savaşların en fazla acısını çeken annelerimizdir\" dedi.
Dünyadaki savaşlar, afetler ve yoksulluktan dolayı hergün 30 bin mültecinin öldüğünü söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, \"Bugün bu dünyada maalesef bu özgürlüğü tadamayan, bu izzeti yaşayamayan, bu şekilde hayatını sürdüremeyen milyonlarca anne var, milyonlarca insan var. Dünyadaki savaşlar, afetler ve yoksulluklar nedeniyle her gün 30 bin insan ölüyor ve bunların yarısı kadın mülteci. Bugün savaşların en fazla acısını çeken annelerimizdir. Yoksulluğun en fazla acısını çeken annelerimizdir. Bugün dünyada 1,5 milyar insan, günlük 1 doların altında gelirle yaşamak için çırpınıyor. Dünyada 1 milyar insan başını yastığa aç olarak koyuyor. Bugün ihtiyacından fazlasını tüketen, ihtiyacından fazlasına sahip olmak isteyen insanlar yüzünden, bir kuru ekmeğe muhtaç milyonlarca insan var. Bugün Yemen’de, Somali’de, Irak’ta, Suriye’nin içerisinde annelerimiz göğüslerindeki sütleri kuruduğu için yavrularını emziremeyecek duruma geldiler. Onlar elinde ne varsa yavrularına verdikleri için kendileri de muhtaç duruma düştüler\" dedi.
Annelere güller veren Kınık, kanun da çaldı.

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