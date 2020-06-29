Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık LGBTİ+’ları hedef aldı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 'Ben Neredeyim' teması ile online olarak kutlanan 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için, "Anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bağımsız gönüllülerin yer aldığı Onur Haftası Komitesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ile LGBTİ+’lara karşı homofobik ifadeler kulundu.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Yok öyle!" diye yazdı.