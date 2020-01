-Kızılay Genel Başkanı Akar'dan, AA'ya ziyaret ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Van'da şu anda acil, geçici ve kalıcı barınma konseptini görmenin mümkün olduğunu belirterek, ''Hem Kızılay hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından büyük bir başarıyı simgeliyor bu durum'' dedi. Akar ile Kızılay Başkanvekili Nihat Adıgüzel, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü ziyaret etti. Son dönemde Van ve Somali'ye yardımlar gibi iki önemli proje yürüttüklerini belirten Akar, her iki bölgeye ilişkin son raporları Öztürk'e sundu. Kızılay'ın Van ve Somali'deki çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasında AA'nın verdiği destek için teşekkür eden Akar, ''Duyarlı, destekçi milli kuruluşumuz olan AA, adına yakışır şekilde çalışmalarımızı takip ediyor, yansıtıyorlar. Bundan son derece memnunuz'' dedi. Kızılay'ın Van'da son 15 gün öncesine kadar 70 bin öğün çıkardığını kaydeden Akar, depremzedelerin konteynerlere taşınmasından sonra 3 bin 500 kişilik yemek çıkarmaya devam ettiklerini söyledi. Akar, şunları kaydetti: ''Şimdi konteynerlere taşınan 27 bin 500 aileye kuru gıda ve erzak yardımında bulunuyoruz, yemeklerini kendileri yapıyorlar. Konteynerler sıcak, banyosu tuvaleti içinde olan, düzenli yerler, çadır olayından kurtulmuş oluyorlar böylece. Çadırlarda münferit kalışlar oluyor. Daha çok kendi bahçesine kurmuş olanlar kalıyor.Kalıcı konutların yapımı devam ediyor. Bunun 8 aylık bir takvimi bulunuyor. TOKİ kışın da inşaat yapmaya başladı. Valilik bir kısım çadır kentleri her türlü ihtimale karşı muhafaza ediyor. Van'da şu anda acil, geçici ve kalıcı barınma konseptini görmek mümkün. Hem Kızılay hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından büyük bir başarıyı simgeliyor bu durum. Gerçekten devletimiz, hükümetimiz Van'da büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sadece Kızılayımızın oraya gönderdiği malzemeleri 3 bin tırla taşıdık.'' Kızılay'ın Somali'de de 15 bine yakın insanın barınma, yeme, içme ihtiyacının Türkiye'den sağlanan yardımlarla karşılandığını belirten Akar, Kurban Bayramı'nda düzenlenen kampanyayla 11 bin 200 hisse kurban etinin Somalilere dağıtıldığını vurguladı. -''Somali'de operasyon yapabilen tek ülke Türkiye'' AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de Kızılay'ın her iki bölgedeki çalışmalarına ihtimam gösterdiklerini belirterek, Somali'ye giden ilk Türk basın kuruluşunun Anadolu Ajansı olduğunu söyledi. AA'nın Van'da depremin olduğu andan itibaren de tüm yaşananlara tanıklık ettiğini ifade eden Öztürk şöyle konuştu: ''Türk basınında çıkan haberlerin yüzde 60'ını biz ürettik orada. Kızılay'ın hem Somali'de hem de Van'da vatandaşlarımıza ve sivil halka yönelik yardımlarının farkını çok gördük. Özellikle Somali'de operasyon yapabilen tek ülke Türkiye gibi görünüyor şu anda. Geçtiğimiz günlerde Fransa merkezli bir haber daha yaptık 'Somali'ye ilgi gösteren tek ülke Türkiye' diye. Biz Somali'de Kızılay'ın, diğer sivil örgütlerinin yaptığı çalışmalara ilişkin fotoğraf sergisini Fransa'da Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde açtık. Bu sergi bizi çok gururlandırdı. Her karesinde bir dram olmasına rağmen aynı karede bir de yardım elinin olması çok gurur verici. Bir sergi konsepti oluşturduk 'Merhamet Eli Türkiye' diye. Kızılayımızdan başlayan, bütün yardım derneklerinin yardım çalışmalarını görüntüleyen sergi hazırladık, bunu albüm de yapacağız. Kızılay'ın bu anlamda en büyük basın sporsoru Anadolu Ajansı'dır. Bütün çalışmalarımızı dikkatli ve şevkle yapıyoruz.'' AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, ziyaret dolayısıyla Akar'a özel yapılmış yazı takımı hediye etti. Akar da Öztürk'e Kızılay yayınlarından çıkan kitap seti armağan etti.