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Politika

Türk Kızılayı, Erdoğan'ı bu afişle karşıladı: Hastanın kana, ülkenin ve ümmetin sana ihtiyacı var

Türk Kızılayı'nın temel ilkelerinden biri 'Tarafsızlık'

21 Mayıs 2016 19:54

Memleketi Rize'ye çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı’nın "Hastanın kana, ülkenin ve ümmetin sana ihtiyacı var" afişiyle karşılandı

Resmi internet sitesindeki kuruluşunun "Temel İlkeler" bölümünde “Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez” ifadeleri alan Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde, "Hastanın kana, ülkenin ve ümmetin sana ihtiyacı var" afişi astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'de bulunuyor. 

 

Türk Kızılayı'nın Temel İlkeleri

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