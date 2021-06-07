Kızılay duyurdu: Vekâletle kurban kesimi fiyatları belirlendi

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yaptığını belirten Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılaya verilecek kurban vekâletlerinin milyonlara ulaşılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kızılayın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde vekâlet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekâlet sahiplerine bilgi verilecek."

Nasıl yapılıyor?